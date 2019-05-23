العربي الجديد : عبد المهدي سيزور عدة دول بعد الكويت بشأن التصعيد بين ايران وامريكا

(المستقلة) … ذكرت صحيفة العربي الجديد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيزور عدة دول بعد الكويت بشأن التصعيد بين ايران وامريكا، مبينة ان عبد المهدي يسعى الى دعم وتحشيد من دول المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان “زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الكويت فضلاً عن أنها ستبحث عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين، إلّا أنّها بداية لجولة في المنطقة يعتزم عبد المهدي تنفيذها للتحشيد لحلحلة الأزمة بين واشنطن وإيران”.

واضاف ان “عبد المهدي يريد أن يقود وساطة بين الطرفين (واشنطن وإيران)، على أن يحصل على دعم وتحشيد من دول المنطقة”، مشيرا الى انه “سيقنع قادة دول المنطقة بأنّ الحرب ستكون لها انعكاسات سلبية على المنطقة برمتها، ولن تكون أي دولة بمنأى عن أذيتها، ما يتطلّب وقفة من جميع الدول والضغط على واشنطن من جهة، وإيران من جهة أخرى”.

وتابع ان “عبد المهدي سيزور عدة دول بعد الكويت، بشان ذلك”.

واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الاربعاء، ان الاخير عاد الى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الى الكويت، فيما اشار الى “اننا في مرحلة تصفير المشاكل بين العراق والكويت وقطعنا شوطا كبيرا وتجاوزنا الكثير من المسائل العالقة”.