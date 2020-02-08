العربي الجديد : الصدر يدرس سحب الثقة لعلاوي بعد إعلان دعمه المتظاهرين

المستقلة ..كشف مصدر سياسي مطلع، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يدرس سحب دعمه لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بسبب لقاءه بعدد من المتظاهرين.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن المصدر قوله تابعته المستقلة، أن “الصدر يدرس سحب دعمه لعلاوي، بعد أيام قليلة من إعلان دعمه، ويعود ذلك بسبب لقاء علاوي عدداً من المتظاهرين والناشطين العراقيين المخالفين لتوجهات الصدر الأخيرة”.

وأضاف أن “علاوي يتحرك سريعاً مع فريق خاص غالبيته من مقربين منه، وثلاثة أساتذة جامعيين عراقيين، أحدهم باحث في مركز دراسات بريطاني معني بشؤون الشرق الأوسط، لعقد اجتماعات مع عدد من المتظاهرين والناشطين، من المؤثرين في الاحتجاجات الشعبية، كي يكونوا جزءاً من عملية تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة”.