البحرين تفشل باسترداد 40 مطلوباً من مواطنيها موجودين ببغداد

(المستقلة) …. ذكرت صحيفة قطرية، ان البحرين فشلت باسترداد 40 مطلوباً من مواطنيها موجودين في بغداد، مشيرة الى ان المنامة اختارت توقيتاً غير صحيح للمطالبة بهؤلاء والذي تزامن مع السباق الانتخابي.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن وزيبر عراقي قوله ان “الخارجية البحرينية فشلت بجهودها التي أطلقتها الشهر الماضي، لاسترداد 40 مطلوباً من مواطنيها بتهم الإرهاب متواجدون في العراق منذ سنوات”، مبينا ان “ذلك جاء بعد معارضة واسعة من قبل أحزاب وقياديين بارزين عراقيين”.

واضاف ان “المنامة اختارت توقيتاً غير صحيح للمطالبة بهم، تزامن مع السباق الانتخابي في العراق، وفي ظلّ المزايدة بالورقة الطائفية بين الأحزاب والمسؤولين على حدٍّ سواء”، مشيرا الى ان “هذا الملف سيرحّل إلى ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة”.

وكان السفير البحريني في بغداد صلاح المالكي قد أعلن في شهر آذار الماضي أن بلاده تقدمت لوزارة الداخلية العراقية بقائمةٍ تضمُّ أسماء مطلوبين للبحرين يقيمون حالياً في العراق، ومطلوبين من الإنتربول الدولي، مؤكداً أن هناك جهوداً تبذل من قبل الداخلية العراقية من أجل تسليمهم.

ويوجد في العراق أكثر من 40 مواطناً بحرينياً من المطلوبين للقضاء في بلادهم بتهمة الإرهاب وارتكاب أعمال عنف ومحاولة قلب نظام الحكم خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين عام 2011 وما بعدها، وكان هؤلاء قد دخلوا العراق كلاجئين عبر إيران والكويت، وتمت إدانة قسمٍ منهم بالإعدام في أحكام غيابية صدرت بحقهم في البحرين.