العرباوي : علاوي ارسل مُغلقاً بكابينة للمرجعية

المستقلة … كشف قيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي ، عن رفض المرجعية الدينية العليا الاطلاع على التشكيلة الحكومية التي سيقدمها محمد علاوي للبرلمان في الايام القليلة المقبلة فيما اشاره الى انها ترفض التدخل .

وذكر العرباوي في تغريدة عبر تويتر تابعته المستقلة اليوم الاثنين، ارسل علاوي ظرفا مغلقا بكابينته للمرجعية لاخذ رأيها فلم يفتحوا الظرف ورفضوا التدخل.

وكان المكلف بتشكيل الحكومة محمد علاوي قد اعلن عن قرب اعلان حكومته ووصف ذلك بان انجاز تاريخي ، بينما المح نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي عن وجود تدخل من قبل السيد محمد رضا السيستاني في اختيار محمد توفيق علاوي .