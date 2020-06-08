العراق : 24 وفاة و1115 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل 1115 إصابة و386 حالة شفاء و24 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين إنه “تم فحص (٨٩٢٧) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣١١٩٨٠).

وأضافت أن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١١١٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٣٢

بغداد/ الكرخ: ١٩٣

مدينة الطب: ١١٠

النجف: ٥٠

البصرة: ٥٥

السليمانية: ٨٥

اربيل: ١٥

دهوك: ٢

كربلاء: ٤٧

واسط: ١٠٧

كركوك: ١٣

ديالى: ١٨

بابل: ٣١

ميسان: ٨٢

الديوانية: ٣

ذي قار: ٣٨

المثنى: ١٣

صلاح الدين: ١٧

نينوى: ٤

واشارت إلى “تسجيل ٣٨٦ حالة شفاء ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٤٧

بغداد/ الكرخ: ٧٥

النجف: ٣

البصرة: ٥٦

السليمانية: ٥٠

كربلاء: ٣٧

ديالى: ١

كركوك: ٤

ميسان: ٣

بابل: ٢

الديوانية: ٢

ذي قار: ٦

كما لفتت إلى تسجيل 24 حالة وفاة وكما يلي

بغداد/ الرصافة: ٩

بغداد/ الكرخ: ٢

السليمانية: ٢

كركوك: ١

كربلاء: ٣

واسط: ١

ديالى: ٣

البصرة: ١

بابل: ١

ذي قار: ١

وتابعت أن مجموع الإصابات ارتفع إلى ١٣٤٨١، ومجموع حالات الشفاء إلى ٥٥٧٢، والراقدين الكلي إلى ٧٥٣٩، والراقدين في العناية المركزة إلى 75 ومجموع الوفيات إلى ٣٧٠”.( النهاية)