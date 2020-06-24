العراق يوقف تهريب سعات للانترنت الى الخارج

(المستقلة)… اعلنت وزارة الاتصالات يوم الاربعاء ان القوات الامنية وبالتعاون مع السلطات في اقليم كوردستان تمكنت من ايقاف عملية لتهريب سعات الانترنت في جبل “مروار” التابع لقضاء كفري في منطقة كرميان.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء انه “امتدادا لعمليات الصدمة التي تنفذها وزارة الاتصالات والخاصة بمكافحة تهريب سعات الانترنت الدولية وباشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء و وزير الاتصالات المحترمين وبالتعاون مع الجهات المختصة في اقليم كردستان العراق وقوات حرس الاقليم (الاسايش) ، تمكنت فرق وزارة الاتصالات وباسناد من هيئة الاعلام والاتصالات وجهازي المخابرات والامن الوطني وقوات وزارة الداخلية ( قوات الرد السريع ) والجهد الهندسي لقوات الحشد الشعبي في قاطع ديالى صباح هذا اليوم من ضبط عمليات تهريب السعات الدولية في ثلاث اهداف منتخبة وكان اهم الاهداف في جبل مروار التابع لقضاء كفري.

واضاف البيان ان هذه الفرق تمكنت من مصادرة الاجهزة والمعدات الفنية والقاء القبض على بعض العاملين في هذه المواقع التي تم ضبطها واحالتهم للقضاء العراقي والذين من خلالهم سيتم الوصول الى الجهات الرئيسية المتنفذة التي تعد المدبر الاساسي لعمليات التهريب والتي تتعمد الاضرار بالاقتصاد العراقي وخرق السيادة الوطنية للبلد ،

واكدت الوزارة في بيانها انها عازمة على انهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن ولن تأل اي جهد حتى تحقق عمليات الصدمة اهدافها في حفظ سيادة البلد وانعاش الاقتصاد العراقي من خلال اهم قطاع الا وهو قطاع الاتصالات. (النهاية)