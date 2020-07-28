العراق يوقف تسهيلات منح الفيزا للأتراك … للمعاملة بالمثل

(المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية العراقية وقف العمل بالتسهيلات المقدمة للمواطنين لدخول البلاد عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء إن “العراق كان أبرم مُذكّرة تفاهم قنصليّ مع جمهوريّة تركيا في عام 2009 تقضي بأن يحصل المُسافِر على سمة الدُخُول الـ(فيزا) في المنافذ الحدودية من دون أن يُراجِع السفارة أو القنصليّة المعنيّة؛ وذلك لتوفير التسهيلات لتنقّل رعايا كلا البلدين”.

وأشار الى “إلا أنّ الجانب التركيّ أوقف العمل بمضمون هذه المُذكّرة من جهته؛ لذا قرّرت الحُكُومة تعليق العمل بها من طرف العراق؛ وذلك تطبيقاً لمبدأ التعامُل بالمثل”.

وتابع البيان أن “وزارة الخارجية أبلغت سفارتنا في أنقرة بالقرار؛ ليُعلِموا الجهات التركيّة المعنيّة، كما أنَّنا أبلغنا سفارة جمهوريّة تركيا في بغداد بهذا القرار”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “ماتزال الحوارات جارية مع الجانب التركي لإعادة العمل بمذكرة التفاهم محل البحث”.(النهاية)