العراق يوقف تحميل النفط للأردن

أعلن مدير مديرية النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسن الحياري، الخميس، إيقاف تحميل النفط الخام العراقي في الوقت الحاضر من قبل الجانب العراقي حتى إشعار آخر، نظراً لـ “الانهيار غير المسبوق في أسعار النفط العالمية”.

الحياري تحدث لـ “المملكة” عن متابعة مع المعنيين في الجانب العراقي لاستئناف استيراد النفط من العراق خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً.

ويستورد الأردن النفط من العراق بموجب مذكرة التفاهم بين البلدين، والموقعة في الثاني من شباط/فبراير 2019، التي تقضي باستيراد نحو 10 آلاف برميل نفط يومياً، تشكل 7% من احتياجات الأردن.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، قالت في بيان، إن واردات الأردن من نفط العراق بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 983 ألف برميل، بمعدل 10 آلاف، و800 برميل يوميا.

وأوضحت زواتي في تصريح لوكالة بترا، أن مصفاة البترول الأردنية استقبلت 2.1 مليون برميل، منذ بداية تفريغ مادة النفط الخام العراقي في موقع المصفاة في الزرقاء، في 5 أيلول 2019، ولغاية نهاية شهر آذار 2020.

وأضافت حينها، أن نقل النفط العراقي متواصل، ويتم تفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الأردنية في المنطقة الحدودية بين البلدين، التزاما بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).