العراق يوقع عقد مع شركة يابانية لتحويل مخلفات النفط الفائضة لمنتجات بيضاء

المستقلة/- اعلنت وزارة النفط العراقية توقيع عقد مشروع (FCC) في مصافي الجنوب مع شركة (J.G.C) اليابانية بطاقة انتاجية للمشتقات النفطية تصل الى (55) الف برميل يوميا . وقال وزير النفط ان المشروع يهدف الى زيادة الطاقات الانتاجية في شركة مصافي الجنوب ، من خلال تحويل المخلفات الفائضة عن انتاج المصافي والمتمثلة بالنفط الاسود الى منتجات بيضاء (كازولين بعدد اوكتاين ٩٢ ، زيت الغاز ، نفثا مختلطة ، زيت وقود ) بمواصفات عالمية (يورو 5 ).

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل خلال رعايته وحضوره مراسم توقيع العقد ان مجلس الوزراء الموقر وافق على تنفيذ المشروع الذي ياتي في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق واليابان ، والذي قدمته منظمة “جايكا” اليابانية التي تعد ممثلا للحكومة اليابانية في تمويل المشاريع التنموية في العالم، مشيدا بدور اليابان في دعم العراق وسعي الطرفين لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وقال الوزير ان المشروع يهدف الى زيادة الطاقات الانتاجية في شركة مصافي الجنوب ، من خلال تحويل المخلفات الفائضة عن انتاج المصافي والمتمثلة بالنفط الاسود الى منتجات بيضاء (كازولين بعدد اوكتاين ٩٢ ، زيت الغاز ، نفثا مختلطة ، زيت وقود ) بمواصفات عالمية (يورو 5 ).

واشار الوزير ان المشروع ياتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز الموارد الوطنية و التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال الاستثمار الامثل للطاقات الانتاجية لتحقيق اعلى مردود اقتصادي من انتاج المشتقات النفطية مما سيقلل من الاستيراد ، بالاضافة الى خلق فرص عمل لابناء المحافظة ، حيث سيتم توفير (7) الاف فرصة عمل يتم تشغيلهم في المرحلة الاولى من المشروع ، بالاضافة الى (70) الف فرصة عمل اخرى خلال المراحل المتقدمة من تنفيذ المشروع .

من جهته قال مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام ولي ان المشروع من المشاريع المهمة وستكون مد التنفيذ (4) سنوات من تاريخ المباشرة باعماله مطلع العام القادم والكلفة التخمينية ( 4 ) مليار دولار ، موضحا ان الغاية من تنفيذ المشروع هو الاستفادة من مخلفات انتاج المصفى من زيت الوقود ( النفط الاسود) وتحويلها الى المشتقات البيضاء (غاز سائل ، كازولين بعدد اوكتان 92.2 ، زيت الغاز ، نفثا مختلطة ، زيت وقود ، زيت الغاز في وحدات الهدرجة) بمواصفات اوربية صديقة للبيئة وسيرفع المشروع من الطاقات الانتاجية للمصفى .

من جانبه قال القائم باعمال السفارة اليابانية في العراق (ناكاگاوا) ان حكومة اليابان تعمل على تقديم الدعم للحكومة العراقية في كافة المجالات ولا سيما في قطاع الطاقة. ومن دواعي سروري الحضور في هذا الحفل لتوقيع عقد مشروع حيوي ومهم يتم من خلاله تقديم التكنولوجيا الحديثة في قطاع التصفية في العراق، معبرا عن تعهد حكومة بلاده لمساعدة العراق في تخطي المصاعب الاقتصادية التي تسببت بها كورونا.

من جانبه قال رئيس شركة (JGC) اليابانية ( ياما زاكي) إن الشركة ستعمل على تنفيذ المشروع المهم لاقتصاد العراق وللقطاع النفطي العراقي من خلال انشاء وحدة لانتاج المشتقات النفطية في مصافي الجنوب من مخلفات الانتاجية وتحويلها الى منتجات وفق مواصفات عالمية، ونقدم شكرنا للحكومة العراقية ووزارة النفط وشركة مصافي الجنوب لاختيارنا لتنفيذ المشروع.

وقال ممثل منظمة جايكا اليابانية (توياما) ان توقيع العقد بين الطرفين يعتبر خطوة مهمة في تطوير صناعة المنتجات النفطية في العراق من خلال القرض الياباني الميسر ونحن ممتنين لجميع الجهات التي ساهمت في اتمام هذا العمل وتوقيع العقد.(النهاية)