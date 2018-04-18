العراق يوقع اتفاقية مع أوربا لتمويل حزمة بـ15.6 مليون يورو لتقوية المؤسسات

(المستقلة)… وقع العراق والاتحاد الأوروبي على اتفاقية تمويل بأكثر من 15 مليون يورو، فيما بينت المفوضية الأوربية أن المبالغ ستكون متممة لبرنامج البنك الدولي الذي بلغ 41.5 مليون يورو.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي وقع اليوم مع ممثل الاتحاد الأوربي ايمانويل كوفيلية اتفاقية التمويل لحزمة 15.6 مليون يورو والخاصة لتقوية مؤسسات رقابة ومحاسبة إدارة المالية العامة في العراق”.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي سيقوم بالتعاون مع البنك الدولي بتنفيذ هذه المبادرة”، مبينةً أن “هذه المبالغ ستكون متممة لبرنامج البنك الدولي الذي بلغ 41.5 مليون يورو والذي اطلق عام 2017 باسم تحديث الانظمة الادارية المالية بالعراق”.

وتابعت، أن “أسباب هذا الدعم هو أن الأنظمة الصحيحة لإدارة المالية العامة لتحقيق الاستخدام الأمثل والفعال للمساعدات التي يمنحها المانحون تعتمد على المنظومات العاملة لغرض تنفيذ تنمية الموازنة وتنفيذها والسيطرة عليها، إضافة إلى أن الكفاءة في إدارة الموارد العامة وتقديم الخدمات مهمة لانجاز السياسة العامة للدولة” . (النهاية)