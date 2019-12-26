العراق يوافق على تصدير المحاصيل الزراعية الموفرة محليا الى الخارج

العراق يوافق على تصدير المحاصيل الزراعية الموفرة محليا الى الخارج

(المستقلة).. اعلنت وزارة الزراعة يوم الخميس عن موافقتها بتصدير المحاصيل الموفرة محليا والتي تفوق الاستهلاك اليومي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان ان الوزارة وضمن خططها الاستتراتيجية هو الوصول الى الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية وامكانية تصدير ما يزيد عن الاستهلاك المحلي ،مؤكدأ بأن شركة سما البندقية للتجارة العامة والنقل المحدودة طلبت من الوزارة بكتاب رسمي رغبتها بتصدير كمية ٢٢٠ طن من الرمان و١٠٠ طن من الباذنجان انتاج عراقي لعام ٢٠١٩ الى المانيا ترانزيت تركيا عبر منفذ ابراهيم الخليل العراقي.

واوضح الوزارة ماضية في زيادة المحاصيل الموفرة محلياً .

تجدر الاشارة بأن الوزارة منعت استيراد ٢٣ مادة نباتية وحيوانية لوفرتها محليا اضافة الى محصولي الحنطة والشعير ،فضلا عن أمكانية تصديرها لمحصول الشعير حال ورود طلبات في ذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة انتاج الشلب المستلم من قبل وزارة التجارة لغاية الان تجاوز ٢٠٠ ألف طن ومتوقع اكثر من هذا الرقم، لذا فان العنبر العراقي سيدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية للعائلة العراقية وهذا تأتى نتيجة جهود الفلاحين والمزارعين وبدعم واسناد من وزارة الزراعة .

واستدرك النايف القول ان الوزارة حققت انجازاً كبيراً بسماحها بتصدير التمور الى الخارج والذي اسهم في تشجيع الفلاحين والمزارعين على الاهتمام بقطاع النخيل.(النهاية)