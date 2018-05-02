العراق ينشر اعترافات لمقرب من “أبو بكر البغدادي” وتفاصيل اعتقاله بتركيا

(المستقلة)… صدقت محكمة التحقيق المركزية اعترافات أحد الإرهابيين المقربين من زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بعد القبض عليه في تركيا بجهود جهاز المخابرات العراقي.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن “محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات متهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي كشف عن وجود لقاءات مستمرة له بزعيم التنظيم ابو بكر البغدادي”.

وأضاف بيرقدار أن “المتهم أكد أن آخر لقاء جمعهما كان في تموز من العام الماضي، فيما أوضح أنه يشغل منصب عضو اللجنة العامة المشرفة على ما يسمى بالدولة الإسلامية بعد تقسيمها إلى خمس إمارات (العراق، الشام إفريقيا أوربا والخليج العربي)”.

وتابع بيرقدار أن “القبض على المتهم تم بعد تنسيق مشترك بين جهاز المخابرات العراقي والأجهزة الأمنية التركية بإشراف محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، إذ تم القبض عليه في تركيا وتسليمه إلى السلطات العراقية”.

ولفت إلى أن “المتهم أكد في أقواله أنه يحمل شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وكان معتقلا في سجون بوكا، وشغل مناصب عدة في التنظيم منها الأمير الشرعي في ما يسمى إمارة الدولة الإسلامية وعضو المكتب الاستشاري لها”. (النهاية)