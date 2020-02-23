العراق يمنع دخول الايرانيين والاجانب من الحدود البرية

(المستقلة).. قررالعراق منع دخول الجالية الايرانية و الاجنبية من الحدود البرية المشتركة لمدة اسبوعين.

وذكرت مصادر مطلعة ان العراق قرر غلق حدوده البرية امام المسافرين على ضوء الاجتماع الذي عقده السفير الايراني ونائب وزير الصحة الايراني مع وزير الصحة العراقي ومسؤولي وزارة الداخلية.

واشارت المصادر الى أن العراق سيعلن خلال الـ48 ساعة المقبلة موقفه من حركة الطيران بين البلدين .

وتأتي تلك الاجراءات على ضوء ظهور اصابات بفايروس كورونا في مدن ايرانية والاعلان عن ثمان وفيات بسبب المرض.

وكانت عدد من المحافظات العراقية قد اعلنت عن اجراءات احترازية لمواجهة انتشار الوباء العالمي، منها غلق المنافذ الحدودية مع ايران بوجه المسافرين، والحجر على الوافدين من ايران حتى اثبات خلوهم من المرض.