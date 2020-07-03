العراق يلوح بمواجهة تركيا اقتصاديا

لوح العراق، اليوم الجمعة، باللجوء إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري، بمواجهة تركيا وإجبارها على وقف هجماتها العسكرية لأراضيه.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، إن العراق يضم مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في العراق.

وتوقع محللون مختصون بالشأن العراقي، أن الحكومة العراقية بدأت تفكر في اللجوء إلى استخدام السلاح الاقتصادي لإجبار تركيا على وقف هجماتها ضد المناطق الشمالية للعراق.

وقال المحلل السياسي ياسر علاوي، أن العراق لديه خيار اقتصادي لإجبار تركيا على وقف هجماتها العسكرية في إقليم كردستان.

وكانت الطائرات التركية شنت في وقت سابق من صباح الجمعة، غارات على الجبال المحيطة ببلدتي ديرلوك وشيلادزي، بمحافظة دهوك شمالي العراق.

يذكر أن القوات التركية المتوغلة داخل أراضي إقليم كردستان العراق أقامت منذ الخامس عشر من حزيران الماضي، 24 مركزا عسكريا على قمم السلاسل الجبلية والمرتفعات التي احتلتها بمحيط ناحيتي باتيفة ودركار.