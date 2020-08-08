العراق يقرر استمرار حظر التجوال الجزئي وشمول 3 ايام بالتام + وثيقة

(المستقلة)… أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء قرارا يخص حظر التجوال الجزئي والتام والدوام في المؤسسات الرسمية ضمن اجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الامانة العامة في كتاب رسمي وتلقته (المستقلة) اليوم السبت إنها قررت تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري وشمول ايام الخميس والجمعة والسبت بالحظر التام.

وأشارت الى أن النظر بالحظر الجزئي سيعاد بعد تاريخ الـ15 من الشهر الجاري ، كما قررت أن يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة بنسبة 25% ومنح الوزارات صلاحيات تقدير الحاجة.