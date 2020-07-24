العراق يقدم مقترحا للسعودية بالغاء رسوم سمات الدخول للمسافرين لزيارة البلدين

(المستقلة)… اعلنت وزارة الخارجية العراقية تقديمها مقترحا يقضي بالغاء رسوم سمات الدخول للمسافرين الراغبين بزيارة البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان “الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيّة السفير عبد الكريم هاشم مصطفى اجتمع مع وكيل وزارة الخارجيّة السعوديّة للشُؤُون السياسيّة والاقتصاديّة السفير عادل مرداد في الرياض على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الثالثة للمجلس التنسيقيّ العراقيّ-السعوديّ”.

وأشارت الوزارة الى ان ” وكيلها طرح جملة من المُقترَحات لتطوير العلاقات بين البلدين. ومنها تيسير حركة المسافرين، وإلغاء رُسُوم سمات الدخول لتشجيع السياحة المُتبادَلة بين البلدين، والإفادة من التجارب السعوديّة الناجحة في مجالات عِدّة يحتاجها العراق لتطوير قدراته”.

من جهته قال وكيل وزارة الخارجيّة السعوديّة السفير عادل مرداد ان “السعودية لديها قناعة ثابتة بأنّ العراق بلد غنيّ بموارده الطبيعيّة، وبتاريخه الثرّ، وبقدرات شعبه الكبيرة؛ لذا فإنّ تطوير العلاقات بين البلدين ستكون له فوائد كبيرة على الشعبين في مُختلف المجالات، وسيكون مصدراً لاستقرار سياسيّ واقتصاديّ وأمنيّ بالمنطقة، ويُحقق الرخاء والزدهار لكلا البلدين”.

واعرب عن أنّ “ما طرحه الوكيل الأقدم للخارجية العراقية من مُقترحات ستكون محلّ نظر الجانب السعوديّ بجدية لاتخاذ قرارات إيجابيّة بصددها”.

وتابعت الوزارة ان الطرفان اتفقا “على تهيئة اجتماع قريب للجنة المشاورات السياسية المنبثقة عن مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية الموقعة بين وزارتي خارجية البلدين بهدف تفعيل المقترحات التي تسهم في احداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين”. (النهاية)