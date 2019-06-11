العراق يفتتح المؤتمر العام للإتحاد الدولي للصحفيين في العاصمة تونس

(المستقلة)..يفتتح رئيس إتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي المؤتمر العام للإتحاد الدولي للصحفيين بدورته الثلاثين في العاصمة التونسية بمشاركة 140 بلدا وهي سابقة مهمة حيث تعد الأولى التي يعقد فيها الإتحاد إحدى دوراته في دولة شرق أوسطية.

عضو في الوفد العراقي قال: إن مشاركة العراق في هذه الدورة تأتي بعد مرحلة مهمة تجاوزها بلدنا في إطار الحرب على الإرهاب، ونجاح التجربة الديمقراطية، وتجاوزها عقبات مهمة، والوصول الى حالة من الإستقرار تفتح الباب أكثر للعراق ليكون جزءا فعالا من المنظومة الدولية، وهو مايتضح من خلال الإهتمام العالي الذي أبداه المشاركون العرب، والأجانب الذين وضعوا العراق في المقدمة.

وسيلقي اللامي كلمة الإفتتاح التي تأتي بعد الكلمة الرسمية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيث يناقش المؤتمر ملفات عدة تتعلق بواقع العمل الصحفي في العالم، والتحديات التي تواجه وسائل الإعلام، وتطوير عمل النقابات والإتحادات المحلية والإقليمية، وسبل حماية حرية التعبير والصحافة في العالم.