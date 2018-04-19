العراق يفاوض الكويت لتسلم ستة سجناء

(المستقلة)… قال وزير الداخلية قاسم الاعرجي بتواصله مع نظيره الكويتي لتسلم ستة سجناء عراقيين في الكويت.

وقال الاعرجي في بيان له تلقته (المستقلة) “اتواصل شخصيا مع وزير الداخلية الكويتي لاستلام 6 سجناء عراقيين شملهم العفو الاميري”.

وأضاف الاعرجي أن “الجهود ستتواصل من اجل شمول اكبر عدد ممكن من السجناء العراقيين في الكويت والبالغ عددهم بحدود 39 سجينا”.

وكانت السلطات الكويتية اعتقلت في العام 1993 ستة عشر شخصاً، معظمهم من العراقيين، بتهمة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي جورج بوش الأب بسيارة مفخخة خلال زيارته للكويت. (النهاية)