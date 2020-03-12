العراق يغلق حدوده مع إيران والكويت

المستقلة /أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إغلاق حدود العراق مع كل من إيران والكويت، كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الهيئة، في بيان نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية مقتطفات منه، إنها ستسمح بدخول المواطنين العراقيين عبر جميع المنافذ البرية مع إيران والكويت حتى يوم 15 مارس، أما بعد هذا الموعد فستكون هذه المنافذ مغلقة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيكون ممكنا دخول الأراضي العراقية فقط عبر مطارات العاصمة بغداد والبصرة والنجف وأربيل (في إقليم كردستان العراق).

كما دعت الهيئة المواطنين إلى “عدم الثقة بالمعلومات غير الرسمية حول عدد المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه المعلومات ينشرها مخالفون بغية زرع الهلع بين سكان البلاد”.

وسجلت السلطات العراقية وفاة 8 من المصابين بكورونا، وسط تأكيد 68 حالة إصابة بالفيروس.

وأواخر الشهر الماضي، مددت الحكومة العراقية الحظر المفروض سابقا على مواطنين أجانب قادمين من الصين وإيران لدخول العراق، مع فرض الحظر المماثل على قادمين من كل تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة والكويت والبحرين.

كما منعت السلطات المواطنين العراقيين من السفر إلى بلدان تشهد نموا لحالات الإصابة بفيروس كورونا ووجهت بإغلاق جميع الأماكن العامة، بما فيها دور السينما والمقاهي والنوادي.