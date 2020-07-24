العراق يعيد باخرة إلى الإمارات بسبب عدم استيفاء المواد لشروط استيرادها

(المستقلة)… اعلنت هيأة المنافذ الحدودية اعادة مواد محملة على باخرة إلى دولة الإمارات بسبب عدم استيفاء تلك المواد لشروط استيرادها، وذلك في منفذ ميناء خور الزبيرفي محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقالت الهيأة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان “منفذ ميناء خور الزبير في محافظة البصرة اعاد بضاعة محملة على الباخرة بمواد (أنابيب فايبر كلاس مستعملة و3700 كيس ذرة لنفاذ الكمية في اجازة الاستيراد) إلى دولة الإمارات العربية لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة”.

واوضح انه ” تم إعادة البضاعة المحملة وفق محضر أصولي من الجهات ذات العلاقة (هيأة المنافذ الحدودية وشرطة الكمارك والمركز الكمركي) “. (النهاية)