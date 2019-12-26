العراق يعلن عودة 4 الاف لاجئ عراقي من تركيا

(المستقلة)…. كشفت وزارة الهجرة و المهجرين اليوم الخميس عن اعادة (3,905) لاجئين عراقييين من سوريا وتركيا الى البلاد خلال العام الحالي .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة في بيان أن “الوزارة أعادت (3,905) عراقيين من المتواجدين في سوريا وتركيا طوعيا ضمن برنامجها العودة الطوعية الاسبوعية المجانية”، مبينا ان “رحلة العودة للاجئين العراقيين كانت من المحافظات التركية ومخيمي أكدة التركي والهول في سوريا”.

وتابع دوسة ان “العودة تمت بالتنسيق مع وزارة النقل والقوات الأمنية في منفذ ابراهيم الخليل لنقل العائدين من سوريا وتركيا عن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد”.(النهاية)