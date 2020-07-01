العراق يعلن عن وصول طائرة تركية تحمل مساعدات طبية

المستقلة .. اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، عن وصول إلى العراق طائرة تركية تحمل على متنها مساعدات طبية.

وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد ببيان تلقت المستقلة نسخة منه، “وصلت إلى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، الطائرة التركية التي تحمل على متنها المساعدات الطبية إلى العراق”.

واضاف، “وتضمنت الشحنة، أجهزة التنفس الاصطناعي وعدد وقاية شخصية ومختبرية، ستقوم وزارة الصحة بتسليمها إلى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات، بحسب الحاجة والأولوية”.

وتابع، أن “هذه المساعدات تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين حكومتي وشعبي البلدين، وتؤكد المواقف الإيجابية لشعب العراق، تجاه دول المنطقة، وأن العراق يثمن ويرحب بأية مبادرات إيجابية تساهم في تقديم الدعم اللازم لمؤسساتنا الصحيّة، وأن الغاية الأساسية، هي المساعدة في علاج المصابين بوباء كورونا”.

وبين، “حضر مراسم استقبال الشحنة، الوكيل الفني لوزارة الصحة، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و وزارة والصحة والبيئة، والسفير التركي في بغداد”.