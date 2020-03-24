العراق يعلن عن تسيير رحلة استثنائية لإعادة الجالية العراقية من مصر
( المستقلة)….قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية ان الوزارة أعلنت عن تسيير أولى “الرحلات الاستثنائية” لإعادة مواطنين عراقيين من مصر ، وذلك بعد مناشدات الجالية باعادتهم الى ارض الوطن .
وقال المتحدث في بيان تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء إن أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية الإستثنائية، غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم ، متجهة الى العاصمة بغداد”.
وأوضح أن الرحلة “على متنها نحو ٢٦٣ مواطناً من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين في جمهورية مصر العربية”.
وأشارت الى أن “سفارة جمهورية العراق في القاهرة تواصل تلقّي طلبات الراغبين في العودة الى أرض الوطن، من الذين دخلوا الى مصر لغرض السياحة وكذلك ممن جاؤوا طلباً للعلاج”.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت يوم امس، عن تلقيها مناشدات من الجالية العراقية في مختلف دول العالم للعودة الى ارض الوطن .( النهاية)
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