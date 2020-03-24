العراق يعلن عن تسيير رحلة استثنائية لإعادة الجالية العراقية من مصر

( المستقلة)….قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية ان الوزارة أعلنت عن تسيير أولى “الرحلات الاستثنائية” لإعادة مواطنين عراقيين من مصر ، وذلك بعد مناشدات الجالية باعادتهم الى ارض الوطن .

وقال المتحدث في بيان تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء إن أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية الإستثنائية، غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم ، متجهة الى العاصمة بغداد”.

وأوضح أن الرحلة “على متنها نحو ٢٦٣ مواطناً من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين في جمهورية مصر العربية”.