العراق يعلن عن تسجيل 83 إصابة جديدة اليوم و4 وفيات بفيروس كورونا

( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل ٤ وفيات و٨٣ اصابة جديدة بكورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم الاثنين ، إن الاصابات توزعت على النحو الآتي:

– بغداد الرصافة: ٢

– بغداد مدينة الطب: ١

– بغداد الكرخ: ١١

– البصرة: ١٠

– النجف: ١٨

– السليمانية: ١٤

– كربلاء: ٣

– المثنى: ١٢

– أربيل: ١٠

– دهوك: ٢

فيما توزعت الوفيات: حالتان في النجف، وحالة واسط والرابعة في ديالى، في حين تم تسجيل ٩ حالات شفاء تام (٦حالات في النجف و ٣ حالات في أربيل)

أما مجموع الاصابات فقد وصل إلى ٦٣٠، والوفيات ٤٦، وحالات الشفاء ١٥٢.( النهاية)