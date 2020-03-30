العراق يعلن عن تسجيل 83 إصابة جديدة اليوم و4 وفيات بفيروس كورونا
( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل ٤ وفيات و٨٣ اصابة جديدة بكورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم الاثنين ، إن الاصابات توزعت على النحو الآتي:
– بغداد الرصافة: ٢
– بغداد مدينة الطب: ١
– بغداد الكرخ: ١١
– البصرة: ١٠
– النجف: ١٨
– السليمانية: ١٤
– كربلاء: ٣
– المثنى: ١٢
– أربيل: ١٠
– دهوك: ٢
فيما توزعت الوفيات: حالتان في النجف، وحالة واسط والرابعة في ديالى، في حين تم تسجيل ٩ حالات شفاء تام (٦حالات في النجف و ٣ حالات في أربيل)
أما مجموع الاصابات فقد وصل إلى ٦٣٠، والوفيات ٤٦، وحالات الشفاء ١٥٢.( النهاية)
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