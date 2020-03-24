العراق يعلن عن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا

( المستقلة)…..أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء ، إن “مختبرات الوزارة اكدت تشخيص ٥٠ اصابة جديدةبفيروس كورونا المستجد في العراق، بينها حالتان في الرصافة وواحدة في مدينة الطب و11 في البصرة“.

وأضاف البيان أن “تم تسجيل اربع حالات في نينوى و3 في كربلاء و13 في النجف وثماني في السليمانية و6 في أربيلوواحدة في كل من ديالى ودهوك“، مشيرة الى “تسجيل ٤ وفيات جديدة (٢ في كربلاء وواحدة في البصرة والرابعة فيالسليمانية)“.

ولفت البيان الى “تسجيل ١٣ حالة شفاء جديدة ٩ في السليمانية وحالة واحدة في الكرخ والبصرة وحالتين في النجف“، مؤكدا أن “مجموع الإصابات المشخصة في العراق: ٣١٦، و مجموع الوفيات: ٢٧، ومجموع حالات الشفاء:٧٥“.( النهاية)