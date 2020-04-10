العراق يعلن عن تسجيل 47 حالة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا

( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

واكدت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة انه “تم فحص (١٧٨٥)نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال (٢٤ )ساعة الماضية”.

وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة: (٣٢١٥٨)

عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم : ( ٤٧)

وهي موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ١١

النجف الأشرف ٣

السليمانية ٤

أربيل ٩

كربلاء ٣

البصرة ٥

واسط ١٠

صلاح الدين ١

المثنى ١

الوفيات : حالة واحدة في بغداد / الرصافة

الشفاء: ٥٤ حالة،وكما يلي:

بغداد/ الكرخ ٦

بغداد/ الرصافة ٣

النجف ١٠

اربيل ١

كربلاء ٥

البصرة ٩

السليمانية. ٨

المثنى ٨

ديالى ٣

بابل ١

مجموع الأصابات : ١٢٧٩

مجموع الوفيات: ٧٠

مجموع حالات الشفاء: ٥٥٠