العراق يعلن عن تسجيل 47 حالة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا
( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.
واكدت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة انه “تم فحص (١٧٨٥)نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال (٢٤ )ساعة الماضية”.
وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة: (٣٢١٥٨)
عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم : ( ٤٧)
وهي موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة ١١
النجف الأشرف ٣
السليمانية ٤
أربيل ٩
كربلاء ٣
البصرة ٥
واسط ١٠
صلاح الدين ١
المثنى ١
الوفيات : حالة واحدة في بغداد / الرصافة
الشفاء: ٥٤ حالة،وكما يلي:
بغداد/ الكرخ ٦
بغداد/ الرصافة ٣
النجف ١٠
اربيل ١
كربلاء ٥
البصرة ٩
السليمانية. ٨
المثنى ٨
ديالى ٣
بابل ١
مجموع الأصابات : ١٢٧٩
مجموع الوفيات: ٧٠
مجموع حالات الشفاء: ٥٥٠
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