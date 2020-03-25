العراق يعلن عن تسجيل حالتي وفاة و 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 30 إصابة جديدة بهذا الفيروس .

وذكر بيان للوزارة تلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء أن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت ٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق ٦ منها في بغداد الرصافة، و٣ في بغداد مدينة الطب”.

وإصابة في كل من البصرة وكركوك والديوانية، إضافة إلى 4 إصابات في كل من كربلاء والنجف، وإصابتين في كل من المثنى وأربيل، فضلا عن ٦ اصابات في السليمانية”.

وأشار البيان إلى أنه “تم تسجيل حالتي وفاة في كركوك وبابل”، لافتا إلى “تم تسجيل ١٤ حالة شفاء تام، ٢ منها في بغداد الرصافة، و٣ البصرة، وحالتين في النجف، وحالة في كل كربلاء وديالى، إضافة إلى ٥ حالات في السليمانية”. ( النهاية)