العراق يعلن عن الاستعدادات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر مع السعودية

(المستقلة)… أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن الاستعدادات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي.

وقالت الهيئة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم إن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي عقد في مقر الهيئة اجتماعا تشاوريا مع مدير عام الهيئة العامة للجمارك والمدير العام لشركة النقل البري وبحضور مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في هيأة المنافذ وعدد من الفنيين من الدوائر المذكورة تضمن مناقشة الاستعدادات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي أمام الحركة التجارية والمسافرين مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح البيان، أنه نوقش خلال الاجتماع الجوانب الفنية والإدارية التي ستعتمد لضمان سلامة الإجراءات وانسيابية التبادل التجاري والمسافرين وتفعيل هذا التعاون التجاري بما يعود بالفائدة على البلدين .

واتفق الحضور، بحسب البيان، على إرسال فريق فني يوم غداً 11 آب من الدوائر ذات الاختصاص إلى منفذ عرعر للاطلاع عن كثب على مفاصل البنى التحتية والاحتياجات الواجب توفرها وانجازها بأسرع وقت ممكن وكذلك الخروج بتوصيات يتم على أثرها ابلاغ الجانب السعودي بموعد الافتتاح الرسمي للمنفذ الحدودي.

وأكدت هيئة المنافذ الحدودية انفتاحها على دول الجوار الشقيقة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مبدأ النهوض بالواقع الاقتصادي وتعزيز التقارب بين الشعوب، بحسب البيان.

وكشف السفير العراقي في الرياض قحطان الجنابي، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن مشاورات جديدة مع السعودية لإلغاء سمات الدخول بين البلدين، مشيراً إلى مردود اقتصادي لهذا الاجراء، فيما لفت الى افتتاح منفذ جديد. (النهاية)