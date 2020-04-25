العراق : يعلن زيادة بمعدل الطلب الإقليمي لشراء منتجاته الزراعية والحيوانية

( المستقلة)…. أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري زيادة معدل الطلب الإقليمي والعربي لشراء المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية.

وقال الشمري في بيان صحفي اليوم ان العراق وبعد ان حقق الاكتفاء باغلب المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية باتت عملية التصدير شيء متاح في ظل الرغبة الوطنية لزيادة الإيرادات.

واضاف ان البطاقة التموينية ستشهد وخلال الفترة المقبلة اكتفاءا وطنيا كاملا بالمواد المجهزة للمواطنين اضافة لزيادة موادها لتتناسب وأوضاع المرحلة الحالية.

واوضح الشمري ان ما موجود في الأسواق المحلية من محاصيل ومنتجات مستوردة جزء من اتفاقيات مشتركة لفترات معينة وتعزيزا للعلاقات مع الدول المختلفة.

فيما طمئن الشمري الفلاحين والمزارعين وأصحاب الحقول والمفاقس على انتاجهم والذي سيجد سوقه محليا وإقليميا وعربيا خاصة وأن المحاصيل والمنتجات العراقية لها سوقها الخارجي مهما تأخر تصديرها لظروف معروفة.( النهاية)