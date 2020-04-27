العراق يعلن حالة وفاة واحدة و27 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

وذكر بيان للوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين انه تم فحص (٢٣١١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٧٣٧٨٢)

واضافت انه سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ( ٢٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢

بغداد/ الكرخ: ٥

مدينة الطب: ١

النجف الأشرف: ١

البصرة: ١

المثنى: ٧

السليمانية: ٣

اربيل: ٧

– الوفيات : حالة واحدة في النجف

الشفاء: ٢٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢

مدينة الطب : ١

النجف الأشرف: ١

البصرة : ٨

واسط: ٢

ميسان: ١

ذي قار: ٦

اربيل: ٢

مجموع الإصابات : ١٨٤٧

مجموع الوفيات: ٨٨

مجموع حالات الشفاء: ١٢٨٦