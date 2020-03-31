العراق يعلن تسجيل 65 حالة إصابة بفيروس كورونا

(المستقلة)…أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)…ان “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت ٦٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق“.

وأضافت أن “الإصابات موزعة في بغداد الرصافة: ٣، وبغداد مدينة الطب: ١، و بغداد الكرخ: ٨، والبصرة: ٤، والنجف:٢٢، والسليمانية: ١١، وكربلاء: ١١، و ديالى: ٢، أربيل: ١، وكركوك: ١، وذي قار: ١“.

وأكدت الوزارة، أنه “تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة، حالة واحدة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة والنجف وميسان ).

وبينت أنه “تم تسجيل ١٨ حالة شفاء تام موزعة في بغداد الرصافة: ٣ ، والبصرة: ٤، والنجف: ٦، وأربيل: ٥، ومجموعالإصابات: ٦٩٤“.

وتابعت الوزارة، أن “مجموع الوفيات بلغت ٥٠، ومجموع حالات الشفاء: ١٧٠“.( النهاية)