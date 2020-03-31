العراق يعلن تسجيل 65 حالة إصابة بفيروس كورونا

(المستقلة)أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)…انمختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت ٦٥ إصابة جديدة  بفيروس كورونا المستجد في العراق“.

وأضافت أنالإصابات موزعة في بغداد الرصافة: ٣، وبغداد مدينة الطب: ١، و بغداد الكرخ: ٨، والبصرة: ٤، والنجف:٢٢، والسليمانية: ١١، وكربلاء: ١١، و ديالى: ٢، أربيل: ١، وكركوك: ١، وذي قار: ١“.

وأكدت الوزارة، أنهتم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة، حالة واحدة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة والنجف وميسان ).

وبينت أنهتم تسجيل ١٨ حالة شفاء تام موزعة في بغداد الرصافة: ٣ ، والبصرة: ٤، والنجف: ٦، وأربيل: ٥، ومجموعالإصابات: ٦٩٤“.

وتابعت الوزارة، أنمجموع الوفيات بلغت ٥٠، ومجموع حالات الشفاء: ١٧٠“.( النهاية)

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