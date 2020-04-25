العراق يعلن تسجيل 55 إصابة بكورونا و20 حالة شفاء خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم انه  تم فحص (١١٠٤) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق (عدا كردستان) لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٦٨٢٢٤).

– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٥٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٩
بغداد/ الكرخ: ١
مدينة الطب: ٣
البصرة: ١٢
المثنى : ٢
ذي قار: ٣
السليمانية: ٢
دهوك: ٢
اربيل: ١

– الوفيات : لا يوجد

– الشفاء: ٢٠ حالة ، وكما يلي:-

النجف الأشرف: ٤
السليمانية: ٢
اربيل: ١
البصرة : ١١
ذي قار: ٢

مجموع الإصابات : ١٧٦٣
مجموع الوفيات: ٨٦
مجموع حالات الشفاء: ١٢٢٤

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