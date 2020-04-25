العراق يعلن تسجيل 55 إصابة بكورونا و20 حالة شفاء خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم انه تم فحص (١١٠٤) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق (عدا كردستان) لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٦٨٢٢٤).

– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٥٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٩

بغداد/ الكرخ: ١

مدينة الطب: ٣

البصرة: ١٢

المثنى : ٢

ذي قار: ٣

السليمانية: ٢

دهوك: ٢

اربيل: ١

– الوفيات : لا يوجد

– الشفاء: ٢٠ حالة ، وكما يلي:-

النجف الأشرف: ٤

السليمانية: ٢

اربيل: ١

البصرة : ١١

ذي قار: ٢

مجموع الإصابات : ١٧٦٣

مجموع الوفيات: ٨٦

مجموع حالات الشفاء: ١٢٢٤