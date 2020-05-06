العراق يعلن تسجيل 49 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء انه نظرا لتكرار حالات الخروقات السافرة لتوجيهات وزارة الصحة والبيئة مما يشكل خطرا وبائيا كبيرا، أكدت الوزارة اليوم ببيان رسمي على وجوب تفعيل المواد القانونية التي تحاسب وتعاقب كلَّ من يتصرف بفعل يشكل خطرا على الصحة العامة.

واكدت انه تم فحص (٤٢٤٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١١٧٧٢٦).

وبينت الوزارة انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٤٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٤

مدينة الطب: ٧

كربلاء: ٣

البصرة: ١١

المثنى: ١

اربيل: ٣

– الوفيات : لا يوجد

– الشفاء: ٣١ حالة ، وكما يلي:

بغداد / الرصافة: ٨

بغداد / الكرخ: ٤

النجف الأشرف: ١

البصرة : ١٥

بابل: ٣

مجموع الإصابات : ٢٤٨٠

مجموع الوفيات: ١٠٢

مجموع حالات الشفاء: ١٦٠٢

الراقدين الكلي: ٧٧٦