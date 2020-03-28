العراق يعلن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة وفاة اثنين بكورونا

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 48 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من العراق.

وقالت الوزارة في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت ان مختبراتها سجلت تشخيص 48 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالاتي :بغداد الرصافة: 3 ، بغداد مدينة الطب: 4، بغداد الكرخ: 2 ، البصرة: 6 ، كركوك: 1 ، النجف: 10، السليمانية: 1 ، كربلاء: 3 ، واسط: 2 ، المثنى: 4 ، ديالى: 1 ، اربيل: 5 ، دهوك: 5 ، ميسان : 1 ،

واشار البيان الى تسجيل حالتي وفاة جديدة في بغداد الرصافة والحالة الثاني في البصرة.

واضاف البيان ان تم تسجيل تسع حالات شفاء تام جديدة موزعة كالآتي: ،النجف: 2 ، السليمانية: 4 ، كربلاء: 1 ، واسط: 1 ، الديوانية: 1 .

وأشار البيان الى ان مجموع الحالات المشخصة في العراق: 506 حالات، و مجموع الوفيات: 42 موضحا ان مجموع حالات الشفاء التام: 131 حالة.( النهاية)