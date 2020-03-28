العراق يعلن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة وفاة اثنين بكورونا

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة  عن تسجيل 48 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من العراق.

وقالت الوزارة في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت  ان مختبراتها سجلت تشخيص  48 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالاتي :بغداد الرصافة: 3 ، بغداد مدينة الطب:  4، بغداد الكرخ:  2 ، البصرة:  6 ،  كركوك:  1 ، النجف: 10، السليمانية:  1 ، كربلاء:  3 ،   واسط:  2 ،  المثنى:  4 ، ديالى:  1 ، اربيل:  5 ،  دهوك: 5  ،  ميسان : 1 ،

واشار البيان الى تسجيل حالتي وفاة جديدة في بغداد الرصافة والحالة الثاني في البصرة.

واضاف البيان ان تم تسجيل تسع حالات شفاء تام جديدة موزعة كالآتي: ،النجف:  2 ،  السليمانية: 4 ، كربلاء: 1 ، واسط: 1 ، الديوانية: 1 .

وأشار البيان الى ان  مجموع الحالات المشخصة في العراق:  506 حالات، و مجموع الوفيات: 42  موضحا ان مجموع حالات الشفاء التام: 131 حالة.( النهاية)

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