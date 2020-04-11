العراق يعلن تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

واكدت وزارة الصحة والبيئة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… على استمرار استنفار كافة مؤسساتها وملاكاتها المختلفة لتقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين كما تؤكد على ضرورة التعاون مع منتسبيها والالتزام بتوجيهاتهم.

واضافت ان الوزارة على اتباعها اللوائح الصحية العالمية في التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها وحالات الوفاة وفي هذا الصدد حثت منظمة الصحة العالمية على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان.

وأكدت المنظمة أنه لا توجد توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، وأن احد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا”

وأشارت الوزارة إلى ضرورة تطبيق جميع الاوامر والتوجيهات الصادرة والتي من شأنها احتواء الاصابات ومنع تفشي المرض ومن أهمها ضرورة الالتزام بحظر التجوال وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية كما تؤكد الوزارة على محاسبة كافة المخالفين ووفق القانون.

وبينت الوزارة في بيانها تم فحص ١٧٣١ نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة: ٣٣٨٨٩

عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم : ٣٩ اصابة موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٨

بغداد/ الكرخ ١

مدينة الطب ٣

النجف الأشرف ٢

السليمانية ١

كربلاء ٢

البصرة ٩

واسط ٣

المثنى ٢

ذي قار ٣

كركوك. ٥

الوفيات : حالتين ( حالة واحدة في بغداد / الكرخ وحالة في السليمانية)

الشفاء: ٥١ حالة، وكما يلي:

بغداد/ الكرخ ٣

النجف ١٦

اربيل ١١

البصرة ٥

المثنى ١١

نينوى. ٤

بابل. ١

مجموع الأصابات : ١٣١٨

مجموع الوفيات: ٧٢

مجموع حالات الشفاء: ٦٠١