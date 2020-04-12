العراق يعلن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… قالت وزارة الصحة والبيئة انه تم فحص 1526 نموذجا في كافة المختبرات المختصة خلال 24 ساعة الماضية ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (35415) نموذج.

وبينت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد كما سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (34) أربع وثلاثين أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 8

مدينة الطب 6

السليمانية 4

أربيل 1

البصرة 15

أما عدد الوفيات فبلغت أربعة حالات؛ حالة واحدة في بغداد الرصافة؛ حالة واحدة في السليمانية حالة واحدة في كركوك؛ حالة واحدة في البصرة

وحالات الشفاء: 39 حالة توزعت كالتالي

صحة بغداد /الرصافة 3

مدينة الطب 3

النجف 10

السليمانية 3

اربيل 1

كربلاء 6

كركوك 5

ديالى 2

البصرة 6

ليصبح المجموع الكلي كالتالي :

الإصابات : 1352

الوفيات: 76

حالات الشفاء: 640. ( النهاية)