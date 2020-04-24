العراق يعلن تسجيل 3 وفيات و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا
( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة والبئر العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.
واضافت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة ” انه تم فحص ( ٢٤١١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٦٧٢٩٣)”.
واضافت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ( ٣١) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة ٧
بغداد/ الكرخ ٢
مدينة الطب ٣
النجف الأشرف ٥
البصرة ٢
بابل ٣
صلاح الدين ١
المثنى ٢
كربلاء ٢
السليمانية ١
دهوك ٣
أما الوفيات فتم تسجيل : ٣ حالات موزعة كالتالي:
حالة وفاة واحدة في بغداد/ الرصافة
حالة وفاة واحدة في مدينة الطب
حالة وفاة واحدة في محافظة المثنى
أما حالات الشفاء فبلغت :٣٣ حالة ، وكما يلي
بغداد/ الرصافة ٦
بغداد/ الكرخ ١
مدينة الطب ٤
النجف الأشرف ٩
السليمانية ٢
اربيل ١
البصرة ٤
بابل ٢
ذي قار ٤
وبهذا يصبح المجموع الكلي كما يلي :
مجموع الإصابات : ١٧٠٨
مجموع الوفيات: ٨٦
مجموع حالات الشفاء: ١٢٠٤. ( النهاية)
التعليقات مغلقة.