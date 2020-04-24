العراق يعلن تسجيل 3 وفيات و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة والبئر العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

واضافت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة ” انه تم فحص ( ٢٤١١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٦٧٢٩٣)”.

واضافت انها سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ( ٣١) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة ٧

بغداد/ الكرخ ٢

مدينة الطب ٣

النجف الأشرف ٥

البصرة ٢

بابل ٣

صلاح الدين ١

المثنى ٢

كربلاء ٢

السليمانية ١

دهوك ٣

أما الوفيات فتم تسجيل : ٣ حالات موزعة كالتالي:

حالة وفاة واحدة في بغداد/ الرصافة

حالة وفاة واحدة في مدينة الطب

حالة وفاة واحدة في محافظة المثنى

أما حالات الشفاء فبلغت :٣٣ حالة ، وكما يلي

بغداد/ الرصافة ٦

بغداد/ الكرخ ١

مدينة الطب ٤

النجف الأشرف ٩

السليمانية ٢

اربيل ١

البصرة ٤

بابل ٢

ذي قار ٤

وبهذا يصبح المجموع الكلي كما يلي :

مجموع الإصابات : ١٧٠٨

مجموع الوفيات: ٨٦

مجموع حالات الشفاء: ١٢٠٤. ( النهاية)