العراق يعلن تسجيل 26 إصابة جديدة و77 حالة شفاء من كورونا

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 77 حالة للشفاء من الفيروس.

 وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين منه، إنمختبرات الصحة المختصة أجرت خلال (٢٤) ساعة الماضية(٢٣٧٦) فحصا ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية أزمةفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة على،ضرورة الاستمرار بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن خلية الأزمة والتي من شأنها ضماناحتواء الإصابات ومنع تفشيها، معبرة عنالشكر لملاكاتها بمختلف عناوينهم لجهودهم المبذولة لتقديم الخدماتالتشخيصية والعلاجية والوقائية وبشكل متواصل“.

وأوضحت، أن مختبراتهاسجلت لهذا اليوم ( ٢٦) ستة وعشرين إصابة مؤكدة في عموم العراق موزعة كالتالي: (بغداد / ألرصافة ٣، بغداد/ ألكرخ ١، مدينة الطب ٣، النجف ٢، واسط ٣، ميسان ١، البصرة ٦، بابل ٢، ديوانية ٣، ذي قار ٢،مشيرة إلى انهتم تسجيل حالتي وفاة، واحدة في بغداد الكرخ وأخرى في بغداد مدينة الطب“.

وتابعت، أنحالات الشفاء بلغت (٧٧) حالة موزعة كما يلي: (بغداد/ الرصافة ٢٥، بغداد/ الكرخ ٣، النجف ١٤، السليمانية٨، أربيل ١١، كربلاء ٢، كركوك ١، ديالى ٢، البصرة ١، بابل ١، ذي قار ٩، لافتة ألى أنمجموع الإصابات بلغ ١٣٧٨،والوفيات ٧٨، وحالات الشفاء ٧١٧“.( النهاية)

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