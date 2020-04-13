العراق يعلن تسجيل 26 إصابة جديدة و77 حالة شفاء من كورونا

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 77 حالة للشفاء من الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين منه، إن “مختبرات الصحة المختصة أجرت خلال (٢٤) ساعة الماضية(٢٣٧٦) فحصا ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية أزمةفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة على، “ضرورة الاستمرار بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن خلية الأزمة والتي من شأنها ضماناحتواء الإصابات ومنع تفشيها“، معبرة عن “الشكر لملاكاتها بمختلف عناوينهم لجهودهم المبذولة لتقديم الخدماتالتشخيصية والعلاجية والوقائية وبشكل متواصل“.

وأوضحت، أن مختبراتها “سجلت لهذا اليوم ( ٢٦) ستة وعشرين إصابة مؤكدة في عموم العراق موزعة كالتالي: (بغداد / ألرصافة ٣، بغداد/ ألكرخ ١، مدينة الطب ٣، النجف ٢، واسط ٣، ميسان ١، البصرة ٦، بابل ٢، ديوانية ٣، ذي قار ٢“،مشيرة إلى انه “تم تسجيل حالتي وفاة، واحدة في بغداد الكرخ وأخرى في بغداد مدينة الطب“.

وتابعت، أن “حالات الشفاء بلغت (٧٧) حالة موزعة كما يلي: (بغداد/ الرصافة ٢٥، بغداد/ الكرخ ٣، النجف ١٤، السليمانية٨، أربيل ١١، كربلاء ٢، كركوك ١، ديالى ٢، البصرة ١، بابل ١، ذي قار ٩“، لافتة ألى أن “مجموع الإصابات بلغ ١٣٧٨،والوفيات ٧٨، وحالات الشفاء ٧١٧“.( النهاية)