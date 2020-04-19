العراق يعلن تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا.

واضافت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة ) ….. انه تم فحص (٢٢٢٦) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق.

وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٥٦١٤٧)

– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢٦) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الكرخ ٢

مدينة الطب ٣

النجف الأشرف ١

البصرة ١٧

واسط ١

بابل ١

ذي قار ١

الوفيات : لا يوجد

الشفاء: ٥٦حالة ، وكما يلي

بغداد/ الكرخ ٢

مدينة الطب ١

النجف الأشرف ١٨

السليمانية ١٠

اربيل ١٣

البصرة ٦

ذي قار ٢

كربلاء ١

كركوك ١

واسط ٢

وبهذا يصبح المجموع الكلي كالتالي :

مجموع الأصابات : ١٥٣٩

مجموع الوفيات: ٨٢

مجموع حالات الشفاء: ١٠٠٩