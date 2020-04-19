العراق يعلن تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا.
واضافت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة ) ….. انه تم فحص (٢٢٢٦) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق.
وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٥٦١٤٧)
– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢٦) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الكرخ ٢
مدينة الطب ٣
النجف الأشرف ١
البصرة ١٧
واسط ١
بابل ١
ذي قار ١
الوفيات : لا يوجد
الشفاء: ٥٦حالة ، وكما يلي
بغداد/ الكرخ ٢
مدينة الطب ١
النجف الأشرف ١٨
السليمانية ١٠
اربيل ١٣
البصرة ٦
ذي قار ٢
كربلاء ١
كركوك ١
واسط ٢
وبهذا يصبح المجموع الكلي كالتالي :
مجموع الأصابات : ١٥٣٩
مجموع الوفيات: ٨٢
مجموع حالات الشفاء: ١٠٠٩
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