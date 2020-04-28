العراق يعلن تسجيل 2 حالة وفاة و 81 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة والبئية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

وقالت الوزارة في بيان له تلقته ( المستقلة) انها تؤكد على وجوب الالتزام بمنع التجمعات كافّة؛ كمناسبات الأفراح ومجالس العزاء ومحاسبة المخالفين دون استثناء كما تؤكدالوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد المجتمعي وتوصيات الوقاية الشخصية والمجتمعية.

واضافت تم فحص (٤٦٤٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم،

وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٧٨٤٣٠)

واوضحت الوزارة سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ( ٨١) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٥

بغداد/ الكرخ: ٢

مدينة الطب: ٣

النجف الأشرف: ١

البصرة: ٣٩

كربلاء: ١

كركوك: ٢

المثنى: ٥

بابل: ٢

اربيل: ١١

– الوفيات : حالتان

حالة واحدة في بغداد/ الرصافة

حالة واحدة في اربيل

– الشفاء: ٣٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٨

بغداد/ الكرخ: ٣

النجف الأشرف: ١

البصرة : ٤

ذي قار: ٦

نينوى: ١

مجموع الإصابات : ١٩٢٨

مجموع الوفيات: ٩٠

مجموع حالات الشفاء: ١٣١٩