العراق يعلن تسجيل 155 اصابة جديدة بكورونا اكبر حصيلة اصابات يومية بالفيروس

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم انه تم فحص (٣١٠٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٩٧٠١).

– سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٤٤) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٦٦

بغداد/ الكرخ: ٢٢

مدينة الطب: ١٧

البصرة: ٤

واسط: ٩

كربلاء: ١٦

المثنى: ٣

السليمانية: ٧

– الشفاء: ٩٢ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٠

بغداد / الكرخ: ٤٩

مدينة الطب: ٥

البصرة: ١٠

بابل : ٤

المثنى: ٩

ذي قار: ١

اربيل: ٤

– الوفيات : حالتان

حالة في مدينة الطب

حالة في ديالى

مجموع الإصابات : ٣٤٠٤

مجموع حالات الشفاء: ٢٢١٨

الراقدين الكلي: ١٠٦٣

مجموع الوفيات: ١٢٣