العراق يعلن تسجيل 155 اصابة جديدة بكورونا اكبر حصيلة اصابات يومية بالفيروس
( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم انه تم فحص (٣١٠٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٩٧٠١).
– سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٤٤) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٦٦
بغداد/ الكرخ: ٢٢
مدينة الطب: ١٧
البصرة: ٤
واسط: ٩
كربلاء: ١٦
المثنى: ٣
السليمانية: ٧
– الشفاء: ٩٢ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ١٠
بغداد / الكرخ: ٤٩
مدينة الطب: ٥
البصرة: ١٠
بابل : ٤
المثنى: ٩
ذي قار: ١
اربيل: ٤
– الوفيات : حالتان
حالة في مدينة الطب
حالة في ديالى
مجموع الإصابات : ٣٤٠٤
مجموع حالات الشفاء: ٢٢١٨
الراقدين الكلي: ١٠٦٣
مجموع الوفيات: ١٢٣
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