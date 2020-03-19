العراق يعلن تسجيل 11 حالة إصابة بكورونا جديدة في 7 محافظات

( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس عن تسجيل 11 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد في سبع محافظات بينها العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ، ان مختبراتها اجرت فحوصات مختبرية لـ١٢٣ نموذجا لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة.

واوضح البيان ان النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) كانت ١١ حالة موزعة كالاتي: ثلاثة في الرصافة، و واحدة في مدينة الطب، وحالة واحدة في النجف، حالة واحدة في البصرة، وحالة واحدة في الديوانية ، وحالة واحدة في المثنى، وحالة واحدة في واسط، وحالتان في كربلاء.

ولم تسجل الوزارة اية حالة وفاة اليوم، وقالت ان مجموع الكلي للاصابات 177 اصابة مع اقليم كوردستان.

واشارت الوزارة في بيانها ان حالات التماثل للشفاء من الفيروس بلغت 49 فيما الوفيات 12 حالة فقط في عموم البلاد.( النهاية)