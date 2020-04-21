العراق يعلن تسجيل ٢٨ أصابة بكورونا خلال ٢٤ ساعة

( المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

– تؤكد وزارة الصحة والبيئة على عدم الخروج من البيوت إلا للضرورة القصوى وعلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية.

– تم فحص (١٧٨٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق.

وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٦٠٨٣٧)

– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ( ٢٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٧

بغداد/ مدينة الطب: ٨

البصرة: ١١

المثنى: ٢

– الوفيات : حالة واحدة في بغداد/ الرصافة

– الشفاء: ٥٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٣

بغداد/ الكرخ: ٤

النجف الأشرف: ١٤

السليمانية: ٣

اربيل: ٩

دهوك: ٣

البصرة : ٤

واسط: ١٠

بابل: ١

الديوانية: ١

ذي قار : ١

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مجموع الأصابات : ١٦٠٢

مجموع الوفيات: ٨٣

مجموع حالات الشفاء: ١٠٩٦