العراق يعلن تسجيل ٢٨ أصابة بكورونا خلال ٢٤ ساعة
( المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق
– تؤكد وزارة الصحة والبيئة على عدم الخروج من البيوت إلا للضرورة القصوى وعلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية.
– تم فحص (١٧٨٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق.
وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٦٠٨٣٧)
– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ( ٢٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٧
بغداد/ مدينة الطب: ٨
البصرة: ١١
المثنى: ٢
– الوفيات : حالة واحدة في بغداد/ الرصافة
– الشفاء: ٥٣ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٣
بغداد/ الكرخ: ٤
النجف الأشرف: ١٤
السليمانية: ٣
اربيل: ٩
دهوك: ٣
البصرة : ٤
واسط: ١٠
بابل: ١
الديوانية: ١
ذي قار : ١
——————————-
مجموع الأصابات : ١٦٠٢
مجموع الوفيات: ٨٣
مجموع حالات الشفاء: ١٠٩٦
التعليقات مغلقة.