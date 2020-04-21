العراق يعلن تسجيل ٢٨ أصابة بكورونا خلال ٢٤ ساعة

( المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

– تؤكد وزارة الصحة والبيئة على عدم الخروج من البيوت إلا للضرورة القصوى وعلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية.

– تم فحص (١٧٨٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق.
وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٦٠٨٣٧)

– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ( ٢٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٧
بغداد/ مدينة الطب: ٨
البصرة: ١١
المثنى: ٢

– الوفيات : حالة واحدة في بغداد/ الرصافة

– الشفاء: ٥٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٣
بغداد/ الكرخ: ٤
النجف الأشرف: ١٤
السليمانية: ٣
اربيل: ٩
دهوك: ٣
البصرة : ٤
واسط: ١٠
بابل: ١
الديوانية: ١
ذي قار : ١
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مجموع الأصابات : ١٦٠٢
مجموع الوفيات: ٨٣
مجموع حالات الشفاء: ١٠٩٦

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