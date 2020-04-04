العراق يعلن تسجيل حالتي وفاة و٥٨ إصابة جديدة بكورونا خلال ٢٤ ساعة
( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم تسجيل حالتي وفاة و٥٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال ٢٤ ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت إن مختبراتها سجلت ٥٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-
– بغداد/ كرخ: ٣
-البصرة : ٩
– النجف: ٣٤
– السليمانية: ٤
– أربيل: ٦
– ديالى : ١
– المثنى: ١
وأشارت إلى تسجيل حالتي الوفاة في البصرة والكرخ ببغداد، كما تم تسجيل ٣٣ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:
– النجف: ٤
– مدينة الطب: ٢
– البصرة: ١٢
– اربيل : ٦
– دهوك: ٦
– نينوى: ١
– واسط: ٢
وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات وصل إلى ٨٧٨، ومجموع الوفيات ٥٦، ومجموع حالات الشفاء ٢٥٩.( النهاية )
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