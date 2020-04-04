العراق يعلن تسجيل حالتي وفاة و٥٨ إصابة جديدة بكورونا خلال ٢٤ ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم تسجيل حالتي وفاة و٥٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت إن مختبراتها سجلت ٥٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-

– بغداد/ كرخ: ٣

-البصرة : ٩

– النجف: ٣٤

– السليمانية: ٤

– أربيل: ٦

– ديالى : ١

– المثنى: ١

وأشارت إلى تسجيل حالتي الوفاة في البصرة والكرخ ببغداد، كما تم تسجيل ٣٣ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:

– النجف: ٤

– مدينة الطب: ٢

– البصرة: ١٢

– اربيل : ٦

– دهوك: ٦

– نينوى: ١

– واسط: ٢

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات وصل إلى ٨٧٨، ومجموع الوفيات ٥٦، ومجموع حالات الشفاء ٢٥٩.( النهاية )