العراق يعلن تسجيل حالة وفاة واحد و 31 إصابة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا
( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت وتلقته ( المستقلة). انه “تم فحص ( ٢٢١٨ ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٥٣٩٥٥)
واضافت ان مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم ( ٣١) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة ٤
بغداد/ الكرخ ٢
مدينة الطب ١
النجف الأشرف ٧
البصرة ١٥
واسط ١
الديوانية ١
– أما عدد الوفيات : فتم تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة الطب
– الشفاء: ٤٧ حالة ، وكما يلي
بغداد/ الرصافة: ٥
مدينة الطب : ٣
النجف الأشرف: ١٠
السليمانية: ١٠
اربيل : ٦
البصرة : ٧
ذي قار : ٤
ديالى: ٢
وبهذا يصبح المجموع الكلي كالتالي :
مجموع الأصابات : ١٥١٣
مجموع الوفيات: ٨٢
مجموع حالات الشفاء: ٩٥٣
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