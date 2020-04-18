العراق يعلن تسجيل حالة وفاة واحد و 31 إصابة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت وتلقته ( المستقلة). انه “تم فحص ( ٢٢١٨ ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٥٣٩٥٥)

واضافت ان مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت  لهذا اليوم ( ٣١) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة ٤
بغداد/ الكرخ ٢
مدينة الطب ١
النجف الأشرف ٧
البصرة ١٥
واسط ١
الديوانية ١

– أما عدد الوفيات : فتم تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة الطب

– الشفاء: ٤٧ حالة ، وكما يلي
بغداد/ الرصافة: ٥
مدينة الطب : ٣
النجف الأشرف: ١٠
السليمانية: ١٠
اربيل : ٦
البصرة : ٧
ذي قار : ٤
ديالى: ٢

وبهذا يصبح المجموع الكلي كالتالي :
مجموع الأصابات : ١٥١٣
مجموع الوفيات: ٨٢
مجموع حالات الشفاء: ٩٥٣

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