العراق يعلن تسجيل حالة وفاة واحد و 31 إصابة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت وتلقته ( المستقلة). انه “تم فحص ( ٢٢١٨ ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٥٣٩٥٥)

واضافت ان مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم ( ٣١) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٤

بغداد/ الكرخ ٢

مدينة الطب ١

النجف الأشرف ٧

البصرة ١٥

واسط ١

الديوانية ١

– أما عدد الوفيات : فتم تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة الطب

– الشفاء: ٤٧ حالة ، وكما يلي

بغداد/ الرصافة: ٥

مدينة الطب : ٣

النجف الأشرف: ١٠

السليمانية: ١٠

اربيل : ٦

البصرة : ٧

ذي قار : ٤

ديالى: ٢

وبهذا يصبح المجموع الكلي كالتالي :

مجموع الأصابات : ١٥١٣

مجموع الوفيات: ٨٢

مجموع حالات الشفاء: ٩٥٣