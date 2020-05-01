العراق يعلن تسجيل حالة وفاة واحدة و68 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)…. اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الجمعة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

واكدت في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم على ضرورة ووجوب تنفيذ تعليماتها الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خارج المنازل، والالتزام بقواعد الحماية الشخصية والمجتمعية لمنع انتقال العدوى مع المحاسبة الشديدة للمخالفين حماية للجميع.

وتابعت الوزارة انه تم فحص (٣٣٣٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٩٥٣٩٩).

– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ( ٦٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٤

بغداد/ الكرخ: ٩

مدينة الطب: ٢

النجف الأشرف: ١

البصرة: ١٧

كركوك: ٧

ميسان: ٧

اربيل: ١

– الوفيات : حالة واحدة في المثنى

– الشفاء: ٣٩ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٠

مدينة الطب: ٩

النجف الأشرف: ٦

البصرة : ١٢

اربيل: ٢

مجموع الإصابات : ٢١٥٣

مجموع الوفيات: ٩٤

مجموع حالات الشفاء: ١٤١٤