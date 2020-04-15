العراق يعلن تسجل ١٥ اصابة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة

( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاربعاء الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق

– تثبت ملاكات وزارة الصحة والبيئة -يوما بعد يوم- بأنها قادرة على التصدي لهذه الجائحة بمساندة ابناء الوطن عن طريق التزامهم بالتعليمات واللوائح الخاصة بوزارة الصحة.

– تؤكد وزارة الصحة على ضرورة استمرار التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عنها وتطبيق حظر التجوال لتجاوز خطر تفشي الوباء عن بلدنا وبشكل تدريجي.

– تم فحص (٦٩٨) نموذجا في كافة المختبرات المختصة (عدا اقليم كردستان) خلال ٢٤ ساعة الماضية وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة ( ٤٦١٣٥) نموذج

– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٥) أصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٣

مدينة الطب ١

السليمانية ١

البصرة ٣

بابل ١

كربلاء ٣

ذي قار ٣

أما الوفيات : فتم تسجيل حالة وفاة واحدة بمحافظة ذي قار

أما حالات الشفاء فتم تسجيل ٤٦ حالة موزعة كما يلي:

بغداد/ الرصافة ٦

بغداد/ الكرخ ٤

مدينة الطب ٢

النجف ٦

اربيل ٤

كربلاء ٥

البصرة ٨

ذي قار ٢

المثنى ٩

وبهذا يصبح المجموع الكلي كالتالي :

مجموع الأصابات : ١٤١٥

مجموع الوفيات: ٧٩

مجموع حالات الشفاء: ٨١٢