العراق يعلن تسجل ١٥ اصابة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة
( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاربعاء الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق
– تثبت ملاكات وزارة الصحة والبيئة -يوما بعد يوم- بأنها قادرة على التصدي لهذه الجائحة بمساندة ابناء الوطن عن طريق التزامهم بالتعليمات واللوائح الخاصة بوزارة الصحة.
– تؤكد وزارة الصحة على ضرورة استمرار التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عنها وتطبيق حظر التجوال لتجاوز خطر تفشي الوباء عن بلدنا وبشكل تدريجي.
– تم فحص (٦٩٨) نموذجا في كافة المختبرات المختصة (عدا اقليم كردستان) خلال ٢٤ ساعة الماضية وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة ( ٤٦١٣٥) نموذج
– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٥) أصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة ٣
مدينة الطب ١
السليمانية ١
البصرة ٣
بابل ١
كربلاء ٣
ذي قار ٣
أما الوفيات : فتم تسجيل حالة وفاة واحدة بمحافظة ذي قار
أما حالات الشفاء فتم تسجيل ٤٦ حالة موزعة كما يلي:
بغداد/ الرصافة ٦
بغداد/ الكرخ ٤
مدينة الطب ٢
النجف ٦
اربيل ٤
كربلاء ٥
البصرة ٨
ذي قار ٢
المثنى ٩
وبهذا يصبح المجموع الكلي كالتالي :
مجموع الأصابات : ١٤١٥
مجموع الوفيات: ٧٩
مجموع حالات الشفاء: ٨١٢
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