العراق يعلن ايقاف إنتاج نحو 95 ألف برميل يوميا من حقل الغراف

( المستقلة) …. قال مسؤولون بقطاع النفط يوم الثلاثاء إن العراق أوقف إنتاج نحو 95 ألف برميل يوميا من حقل الغراف بجنوب البلاد بعد إجلاء شركة بتروناس الماليزية موظفيها من الحقل.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين قولهم في الحقل إن بتروناس التي تشغل الحقل أخذت القرار لحماية موظفيها من تفشي فيروس كورونا المستجد وأضافوا أن الشركة أخذت القرار دون التشاور معهم.

وصرح مسؤول بالحقل ”اضطررنا لوقف الإنتاج لأن بتروناس لم تبلغنا بعملية الإجلاء“.

وتابع المسؤولون أنهم يعملون على استئناف العمليات بالحقل يوم الأربعاء.( النهاية)