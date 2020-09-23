العراق يعلن انه سيستلم 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا

العراق يعلن انه سيستلم 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا

المستقلة/- أعلن وزير الصحة العراقي أن العراق سيستلم 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها ستوزع حال اقراره على كبار السن والمنتسبين الامنيين.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح صحفي إن “العراق سيستلم اللقاح بنسبة 20% من سكانه”، موضحا أن البلاد “ستتسلم 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا”.

وأضاف أنه “عند إقراره من منظمة الصحة العالمية سيصل اللقاح إلى العراق”، مشيرا الى أن “اللقاح سيوزع على كبار السن ومنتسبي القوات الأمنية”.

وأعرب وزير الصحة العراقي عن خشيته “من الذين يحملون الفيروس وليس لديهم أعراض”. (النهاية)