العراق يعلن انخفاض معدل التضخم السنوي

(المستقلة)… اعلنت وزارة التخطيط عن استقرار الرقم القياسي العام لشهر تموز في العراق بعد ان حافظ على نفس المستوى بالمقارنة مع شهر حزيران الماضي والذي بلغ حينها (104.2%) وذلك بسبب الارتفاعات والانخفاضات في اقسام السلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان ان مؤشر التضخم الأساس ارتفع بمعدل (0.3%) عن الشهر السابق وانخفض بمعدل (0.9%) مقارنة مع شهر تموز من العام الماضي 2018.

واضاف الهنداوي ان معدل التضخم السنوي انخفض خلال شهر تموز من العام الحالي 2019 الى (1.6%) مقارنة مع شهر تموز من العام الماضي 2018 ، اذ بلغ الرقم القياسي حينها (105.9%). (النهاية)